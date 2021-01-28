受到疫情升溫影響，坊間企業紛紛取消弱勢家庭圍爐活動，立林長青事業有限公司透過社會局媒合，轉為捐贈300份年菜給身心障礙者家庭，還有小作所、日照等身障服務據點；社會局長彭懷真說，感謝民間團體傳遞愛與溫暖，減輕身障者家庭準備年菜負擔，結合更多民間單位投入行善行列。

彭懷真說，往年春節前，立林長青事業有限公司與紅十字會合作，捐贈弱勢家庭年菜和舉辦圍爐；今年因為疫情關係取消，轉贈年菜給社會局服務的身心障礙者家庭。立林長期投入無障礙交通接送服務，在服務過程中，感受到身障者家庭辛勞。

彭懷真表示，今年收到的300份年菜禮盒，將透過6區身障社資中心發送，身障社資中心服務身障者和家屬，提供生活與心理重建、家庭輔導等各項支持服務，以及跨單位資源整合。

彭懷真指出，另外還有70份年菜，會發給身障社區式服務單位，包含社區日間照顧服務、日間作業設施（簡稱小作所）、居住社區、家庭托顧服務等；希望大家在團圓圍爐上，享用豐盛有餘的年菜，寒冬中感受到社會溫暖關懷與年節氣氛。

(中時 )