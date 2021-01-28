受地震影響，台鐵自15時30分起，枋野站至瑞源站，各次南下/北上列車有延誤情形。（圖／翻攝自台鐵APP）

台東地牛翻身，半小時連2震，且震央在同一處！氣象局今（28日）表示，16:05臺東縣近海再傳規模4.1有感地震震，位於台東縣近海（在台東縣政府西南方30.6公里處）深度為8km，最大震度台東4級，屏東為1級。

另一起地震是在下午3時29分發生，震央位在縣政府西南方30.0公里、台東縣近海，地震深度8.5公里，芮氏規模5.0。各地最大震度為：台東縣4級、屏東縣2級、嘉義縣2級、高雄市1級、台南市1級、嘉義市1級、雲林縣1級、南投縣1級、彰化縣1級。

台鐵表示，今天台東縣政府府西南方30公里，發生芮氏規模5.0地震，其中太麻里最大震度為4級，因此枋野=台東=瑞源間按地震4級規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線設備。

台鐵指出，受地震影響，台鐵自15時30分起，枋野站至瑞源站，各次南下/北上列車有延誤情形。

(中時新聞網)