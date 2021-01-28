部桃醫院感染讓春節前疫情升溫，衛福部疾管署上午表示，國內雖有本土案例，但還未進入社區，目前「社區還是守得住」；行政院祕書長李孟諺也表示，針對春節返國人潮，目前防疫旅館每天還有1000間空房可供訂住，量能足夠。

衛福部上午提出「因應秋冬COVID-19疫情防治專案報告」，疾管署長周志浩表示，國內雖有本土案例，但仍為零星社區感染，還未進入社區散播開來；雖然1月11日部立桃園醫院受到感染，造成2醫、4護、1看護、2病人、6家屬共15人確診，但目前傳染地點還匡列在醫院及家裡，社區接觸還沒有病例發生，所以社區還是守得住。

李孟諺也說，這段期間防疫旅館增加了4500間，達到2萬1000間的房間；集中檢疫場所也從3200間增加到4000間，量能足以因應歸國人潮；昨天歸國人潮已下降到1000人左右，防疫旅館每天也都有1000間以上空房可供訂住。

內政部次長陳宗彥表示，居家檢疫是從去年的1月23日小年夜開始，整個居家檢疫的管理都是用關懷的方式，里幹事每天都會關懷，若無法連絡上，里幹事就會前往家中了解；配合秋冬專案實施1人1戶在家檢疫規定，政府也有相關配套，在前端需當事人切結，里幹事也會協同警政同仁以抽查方式關懷，從去年實施到目前的居家檢疫措施，到1月27日為止有52萬多人，整體違規率是千分之二點六，絕大多數遵守規定，國人可以放心。

他並說，昨天應是春節返台人數較多的最後一天，今天開始入境旅客就大幅下降，防疫旅館到昨天為止入住率76％左右，每天都還有約1000間的防疫旅館可供返國旅客訂住，整體搭配的量能足夠。

(中時 )