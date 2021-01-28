農民退休儲金今年初上路，蔡英文總統今天表示，落實防疫的同時，各項改革也不會停下腳步，政府已完成農民四大福利拼圖，支持農民與農業蓬勃發展。農曆春節將至，她也呼籲大家多選購國產優質的農產品來當春節的伴手禮，「讓我們一起用行動挺農民！」

蔡英文在臉書發文指出，昨天她表揚了全國十大神農及模範農民，「我告訴農民朋友們，我們連續打拚幾年，已經完成了農民四大福利」。

她列舉包括：擴大農保納保對象：透過人、地脫鉤，讓實際從農者都可以加保；開辦農民職災保險：讓農民和其他職業的勞工一樣，都享有職災保險；擴大推動農業保險：增加保險作物品項，幫助農民降低天災受害風險，務農不再完全看天吃飯；建構農民退休儲金制度：讓農民安心務農，退休生活更有保障。

為了鼓勵更多青年投入農業，蔡英文表示，政府不但逐步完善農民福利，更持續穩定產銷結構，也提供新農民的從農準備金，讓優秀青農都能得到強力支持，可以全心投入農業發展。

最近，農曆春節也快到了，她也希望大家多多選購國產優質的農產品，來當春節的伴手禮，讓我們一起用行動挺農民！「團結防疫好過年」「農民安心好過年」。

(中時 )