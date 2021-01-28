特斯拉中國指出，特斯拉上海超級工廠的年產能現已達25萬輛，計畫增加至每年45萬輛，市場對於Model 3和Model Y的需求十分強勁。Model Y已在2020年底投產，並且將逐步達到最大產能。

東方財富網報導，特斯拉公布2020年全年財報報喜，營收大幅增長受益於車輛交付量顯著增加，2020年全年交付49.96萬輛。2020第四季，電動汽車總產量17.98萬輛，年增長71％。

2020年特斯拉在中國以及全球市場對旗下車型均進行大幅度的降價，影響2020年第四季平均銷售價格下降了11％。受此影響，特斯拉的毛利率在2020年第四季為19.2％，是自2019年第四季以來的最低水準。不過，這一資料仍高出傳統車企平均水準不少。

財報發佈同時，特斯拉多款車型出現價格調整。特斯拉中國官網上28日公布，特斯拉Model S Plaid起售價調整至人民幣（下同）99.999萬元，相較此前下調17.49萬元；這款車型在美國售價也下調2萬美元至11.999萬美元。Model S Plaid是一款新車型，同時推出的Model X Plaid也定價為99.999萬元。

特斯拉CEO馬斯克在財報會上表示，新Model S Plaid正在生產中，將於2個月開始交付。而Model X Plaid交付時間將稍晚。不過，全新Model S長續航版售價卻從2020年10月的73.39萬元提高至79.999萬起，上漲達6.609萬；Model X中國區售價也同步進行更新，長續航版售價84.999萬起，較2020年7月漲價7.709萬元。

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