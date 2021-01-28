積極突破創新的全國電子再創新作！全國電子總經理林政勳攜手秀泰集團，首家門市選定落腳台中秀泰文心店一樓精華區域，將於29日正式開幕。全國電子秀泰文心店擁有130坪的超寬敞賣場空間及新潮規劃，讓消費者能自在體驗智慧家電及各色數位資通訊商品，瞄準百貨家庭客層，店內還設有正官庄品牌專區。

1月29日到31日開幕活動期間將規劃一系列的3C家電優惠活動，不論是尾牙禮品、春節送禮或者年終家電換購，全國電子揪消費者先體驗、搶便宜。

全國電子商品與服務深獲消費者喜愛也持續創新進化，今年1月份進軍台中秀泰文心店，店內擁有130坪的寬敞空間，集結智慧生活3C家電之外，有別於一般百貨家電賣場，精心規劃INTEL主題形象區、Panasonic生活品牌體驗區、遊戲專區等，情境式展示空間，讓消費者能夠從容的體驗在家享受家電的感覺及選購，店內另擁有台中百貨商場最大的空氣清淨專區，照顧家人健康。

秀泰文心商圈擁有廣且深的家庭客群，全國電子秀泰文心店裡設有正官庄品牌專櫃能滿足家庭客層孝親贈禮需求。全國電子Digital City也將持續展店，全台第26家門市-擁有超過一百多坪的「三重集美店」也將於2月5日正式開幕，與消費者見面。

(工商 )