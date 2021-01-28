汽車產業機構周四的數據顯示，英國在去年生產的汽車，來到1984年以來最低水準；新冠肺炎傳染病讓工廠關閉，壓抑了需求。目前汽車製造商佛賀汽車(Vauxhall)仍未決定讓工廠維持開啟還是關閉。

在部分工廠關閉數月和許多工廠以低於正常水準進行作業之下，汽車製造和交易協會(SMMT)數據顯示，英國在2020年生產了92萬0928輛汽車，較前一年減少了29%。

SMMT執行長表示，該數據為一世代以來最糟，反映了新冠疫情對英國汽車業生產毀滅性的影響，傳染病也抑制了整體需求。然而投資是亮點，來到32億英鎊(約44億美元)，為2014年以來最高；主因為新創公司Britishvolt在英格蘭北部新建了一電池超級工廠。

捷豹路虎(Jaguar Land Rover)產出下滑37%，來到24萬3908輛；日產則產出24萬5649輛，搶下了前者的寶座，日產主要工廠在英格蘭東北方的Sunderland海港的一工廠。

本月稍早，英國的佛賀汽車執行長Tavares警告，其Ellensmere港的工廠未來前景堪憂，該工廠生產歐寶(Opel)的Astra汽車。Tavares對英相強生團隊呼籲，要展現保護該產業的意願。政府的決定將在數周內得出。

(時報資訊)