集保結算所公布台股市場大數據分析，指出去年台股新鮮人新增達67萬人，成長幅度較前年新增34萬人翻倍。參與證券市場投資人總數達1078萬，占全國人口提升至46％，年增達3個百分點，意味去年台股生力軍創近10年新高。

集保表示，去年對投資人來說是相當「狂熱」的一年。雖然在新冠肺炎疫情衝擊下，全球股市一度大崩盤，但各國央行積極寬鬆救市，使全球股市自4月起展開V型反轉行情，許多民眾掌握此契機紛紛進場投資。

分析台灣股民人數成長情況，集保指出，2011年時股民僅占總人口36％，隨後逐年提高，截至去年已提升至46％。集保總經理朱漢強指出，股民占總人口數比例近10年均以約1個百分比速度提升，但去年一舉大增3個百分比。

除了開戶數大幅增加，股民交易意願也遠高於以往。集保分析，前年參與股票市場交易人數約348萬人，去年一舉跳增至452萬人，增加103萬人、年增近3成。代表去年平均每10個有證券戶的人中，有4個人有進行交易、亦創近10年新高。

而盤中零股交易、當沖降稅、定期定額投資等振興股市政策，亦帶動股民交投意願增加。去年上市櫃股票日均成交值達2546億元，去年12月台股日均量更飆上3384億元，股市交投熱絡，亦挹注去年證交稅收創,502億元新高，對我國稅收有極大助益。

此外，金管會鼓勵年輕人投入股市、學習投資理財的成果亦逐步顯現。觀察去年開戶人數，20～39歲的族群占達60％。就帳戶庫存來看，20～29歲有庫存的股民自7％增至9％，年增達29％，30～39歲有庫存的股民亦自15％增至16％、年增7％。

集保指出，相較於其他年齡層股民有庫存比例多持平、甚至衰退，去年年輕人買進股票並持有意願明顯增加。進一步分析各年齡層的庫存市值，20～29歲年輕股民受限剛出社會、財力有限，帳戶庫存市值中位數僅自14萬元成長至16萬元、年增14％。

然而，青壯年因加薪、升遷逐步累積本業收入，在去年股市回檔時更有資本可投入證券市場，使30～39歲的青年股民帳戶庫存市值中位數自21萬元大增至26萬元，年增達24％，40～49歲的壯年股民更年增達31％。

集保認為，此現象凸顯青壯年族群財力提升後更具憂患意識，希望透過投資理財累積退休資本，投資股票成為好選擇之一。因此，雖然庫存金額較高者仍集中在50～69歲股民，但生產力最高的壯年族群庫存金額成長最快，使台股去年面臨外資落跑之際仍創下新高。

(時報資訊)