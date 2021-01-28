疫情延燒全球，晶華國際酒店集團持續嚴格的為消費者的健康把關，在「集團衛生安全官」的要求與監督下，晶華旗下各酒店已比照防疫旅館的SOP，增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，並全面執行消費「實聯制」。台北晶華酒店更斥資高額經費採購國防軍事等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口更加嚴格地管控消費者的健康狀態，務必提供顧客安心無虞的消費環境、守護全體員工的健康安全。

隨著寒假以及農曆春節連假的來臨，台北晶華酒店近日再次全面提升戒備、於酒店大門口安裝美國軍用等級的「FLIR T530紅外線熱像測溫儀」，靈敏精確的顯微熱像能在賓客通過的當下，迅速的在螢幕上顯示出體溫，即時有效的篩檢出體溫異常者並提供第一時間的協助。同樣的儀器也使用於行政院、外交部、故宮博物院、機場捷運以及台大醫院、三總…等政府公家機關與國家級醫療院所，晶華酒店要以最高規格的設備、確保全館顧客與員工的安心與安全。

晶華國際酒店集團在去年疫情最為嚴峻的時刻，曾邀集公衛專家、公共空間消毒顧問與同仁座談，整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，並設立「集團衛生安全官」一職，負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅…等品牌酒店內客房、餐廳、與公共空間的衛生安全維護與協調工作。歲末迎新之際，集團更全面啟動「Reassurance」計畫，再次逐項檢視防疫作法讓消費者安心，除了延續原有的高標準清潔作業流程，再搭配更加嚴謹的抗疫新措施，務必將防疫工作徹底執行得滴水不漏。

晶華國際酒店集團營運長顧嘉惠強調：「面對新冠肺炎，晶華的防疫措施絲毫不能鬆懈。集團旗下擁有獲得政府表揚的防疫旅館--捷絲旅林森館，它為全台觀光飯店以及旅館業樹立了最高標準的防疫典範，更強化了集團安心安全的品牌形象。隨著疫情變化，晶華所提供的服務流程以及軟硬體設施也會隨之戒備調整。我們把最高規格的消毒清潔程序排入日常的工作流程當中，全面提升衛生安全的層次與等級，善盡企業責任，為全體社會的公共衛生安全出一份力量。」

(中時 )