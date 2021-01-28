2021台灣燈會原訂在新竹舉行，但因部立桃園醫院爆發群聚感染遭到取消，新竹巿普天宮近日出現原訂在燈會展出的作品，將關公變身為鋼鐵人，還比出鋼鐵人的招牌姿勢，讓網友驚呆，「關...關鐵人？」、「雲長史塔克」、「這樣面具蓋下來，鬍子應該會被夾住」。

臉書「人3 x steal3」今天PO出一張照片，是新竹市普天宮的燈會作品，驚呼「關鐵人居然實體化了！不能只有我看到」，最後還標記「台灣燈會在新竹」，而他也很在意「關鐵人」底下那排字上下錯開，看了很煩躁「可以對齊嗎？」

從照片上可以看到，關公脖子以下就是鋼鐵人的造型，背後揹著關刀，比著鋼鐵人攻擊時的動作，還把鬍子撩到一邊，就連鋼鐵人胸口的「反應爐」也精準描繪，從頭到腳除了大腿外都是紅色的，在太陽的照射下意外帥氣。

對此，網友紛紛留言：「關公要打外太空人了」、「新竹真的是地靈人傑」、「你都有手砲了還拿關刀幹嘛」、「這下半身為什麼有股神力女超人的SEXY感？」、「比魔關羽還魔關羽」、「新竹有關鐵人！」、「這設計真的好棒」。

但也有人表示，看到底下「2021台灣燈會 在新竹市普天宮」一行字上下沒對齊，覺得很火大「那行字真的不能忍」、「那行字看的我好難受」。

(中時新聞網)