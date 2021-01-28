自美國總統拜登上周上任以來，不僅大幅推翻前任川普政府政策，並清掃多名不願離開的川普忠臣。據美國有線電視網報導，白宮26日表示拜登已將先前讓川普吃抗瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine），藉此對抗新冠疫情的御醫康利（Sean P. Conley）走人，並由長年擔任拜登醫生的歐康納（Kevin O'Connor）擔任。

報導指出，雖然當新一任總統任職時，替換白宮御醫並非什麼非比尋常的事，不過康利在去年川普確診時造成不少爭議，包括為了符合白宮希望外界對於川普病情樂觀的需求，對於川普的病症僅粗略敘述，並未提到川普一度陷入呼吸短缺，甚至需要提供氧氣，以及同意川普服用美國疾病管制與預防中心（CDC）已不推薦的奎寧對抗疫情。

康利最初在治療川普時，並未說明他已須接受供氧，並為此辯稱這只是反映醫療團隊的樂觀態度，「我不希望給任何可能會讓人以為病情朝另一方向扭轉的資訊，如此只會讓外界認為我們在嘗試隱藏某些事，那也根本不是真的」。

然而康利不願意公開透明的作法，當時也招致媒體界以及醫學界的批評，並質疑其動機。美媒《華盛頓郵報》曾在10月社論中表示，「關於川普的健康問題，攸關公眾利益，我們需要的比政治化妝師說的更多」。

CNN指出，康利曾在川普離開白宮並赴佛羅里達州時，被媒體目睹曾與川普一同當上直升機離開。另外據美聯社報導指出，康利將返回軍醫學院「美軍醫學大學」（Uniformed Services University of the Health Sciences）擔任教職。

除了康利之外，拜登大力清掃的美國政府機構也包括高層大幅變動的「美國之音」與「自由亞洲電台」，不僅多未曾遭川普人馬踢走的資深編輯人員得以回鍋，而川普忠臣、前任美國國際媒體署（USAGM）執行長派克（Michael Pack）也在拜登一上任後就被要求走人。

(中時新聞網)