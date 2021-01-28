網友PO出入住高雄某防疫旅館，晚餐是烏龍麵。（翻攝PTT）

高市觀光局PO出其他家防疫旅館的餐點，菜色看起來相當豐富，份量不少，擺盤也相當講究。（高市觀光局提供）

高市觀光局PO出其他家防疫旅館的餐點，菜色看起來相當豐富，份量不少，擺盤也相當講究。（高市觀光局提供）

高市觀光局強調，房務人員送餐時，會放置於椅子上，再電話通知住客開門取餐，以減少面對面接觸。（高市觀光局提供）

近日不少旅居國外的國人返台準備過年，依規定需入住防疫旅館檢疫14天。有網友在PTT分享，26日入境後入住高雄某防疫旅館，1天2200元含三餐，但PO出份量不多的餐點，直呼「下午很餓」。其他網友也聲援誇張直說「吃的比監獄還差的感覺」。對此，高市觀光局今（28）日回應，會督促業者提升餐食的質與量。

該名網友在PTT上分享他的「隔離三餐」，早餐是1顆包子加上1杯紅茶，中餐是1碗粥，有些許蛋、蔥、油條，晚餐則為1碗烏龍麵，讓他直說「下午很餓，還好附近外送很方便，想看看大家的隔離餐長怎麼樣」。

不少網友看了原PO的三餐照，為他大嘆可憐，「隔離14天出來剛好可以減5公斤，肥宅快報名參加啊」、「你不會病死，但你會先餓死」、「監獄真的吃得比這個好」、「真的比國軍還慘」。

針對原PO質疑三餐量不夠，高市觀光局則洽詢業者，業者回應，考量居檢者天天吃便當會膩，所以每天都會提供麵、飯、粥做變化，那天中餐配送的是粥，及晚餐配送的是麵，居檢者才會反應量有不足的情形。

觀光局指出，居檢者入住防疫旅館須住宿14天，居檢期間不能離開住宿房間，會期望有好的住宿環境與餐飲，以度過14天的居檢期間。觀光局會請業者強化餐食的質與量，除提供多樣式的餐食供居檢者選擇外，並能主動詢問居檢者餐點方面是否有其他需求。

另外，觀光局也PO出其他家防疫旅館的餐點，菜色看起來相當豐富，份量不少，擺盤也相當講究。觀光局強調，房務人員送餐時，會放置於椅子上，再電話通知住客開門取餐，以減少面對面接觸。未來也會持續督導高市防疫旅館強化服務品質。

(中時 )