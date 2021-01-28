新北一家貿易公司的何姓董事，與公司一名已婚女助理小萍（化名）日久生情，私下交往1年多，上班時間常到旅館開房間，甚至在公司殘障廁所大演四腳獸。小萍的老公發現姦情後，不甘被戴綠帽，氣得對何男提告求償80萬元，新北地院審理後，判決何男需賠償人夫50萬元。

判決書指出，人夫主張2011年與小萍結婚，婚後育有2名子女，原本婚姻生活美滿，孰料妻子進入貿易公司擔任業務助理後，竟與何姓董事暗通款曲，發展出不倫戀，2人親密行為從普通身體接觸，逐漸升級到牽手、愛撫、摩鐵開房間，甚至上班時間趁午休到殘障廁所激戰。

直到2019年4月，小萍的丈夫因為弟弟與媽媽相繼重病，必須回家照顧，某日心情鬱悶想找妻子聊天，但小萍卻只顧講手機，不理會老公說的話，人夫因此起疑，偷偷檢查老婆的通訊軟體與信箱，才驚覺自己被戴綠帽，頓時崩潰，憤而向何男求償80萬元。

法院審理時，何男坦承與小萍有曖昧、在公司廁所互摸，並沒有「合體」，雖然坦承開房間，但次數太多，不知道去了幾次，也不願意付和解金，這番話卻讓何男的母親動怒，認為兒子的行為太扯，當著眾人面前連打了兒子好幾個巴掌。

新北地院審酌，侵害配偶權之行為並不以通姦為限，倘夫妻任一方與他人存有逾越一般社交行為之不正常往來，其行為已逾一般通念所能容忍之範圍，已達破壞婚姻共同生活之圓滿安全及幸福之程度，考量雙方智識程度、職業、收入、名下財產等一切情狀後，判處被告須連帶賠償人夫50萬元；可上訴。

(中時新聞網)