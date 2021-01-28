大陸財政部28日表示，2020年政府債務餘額與GDP之比（負債率）為45.8％，風險總體可控，下一步將持續完善法定債務管理，保持宏觀槓桿率基本穩定，合理確定政府債券規模，保持適度支出強度。

路透報導，財政部並稱，2020年專項債券發行使用情況良好、符合政策預期，下一步將完善專項債券專案確定機制，適當放寬發行時間限制，合理擴大使用範圍；堅持債務風險防範，確保法定債券不出現風險。此外，要堅決遏制隱性債務增量，穩妥化解存量，守住不發生系統性風險的底線。

財政部指出，截至2020年末，地方政府債務餘額為人民幣（下同）25.66兆元，控制在全國人大批准的限額28.81兆元之內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89兆元，全國政府債務餘額46.55兆元。

財政部稱，若按照大陸國家統計局公佈2020年GDP初步核算數101.6兆元計算，政府債務餘額與GDP之比（負債率）為45.8％，低於國際通行的60％警戒線。

至於2020年新增專項債券額度3.75兆元，已分批全部下達各省，除用於支持中小銀行化解風險外，用於交通、市政和產業園區基礎設施，以及職業教育和托幼、醫療、養老等民生服務領域約占八成，用於生態環保、農林水利、能源、冷鏈物流等領域約占兩成。

(工商 )