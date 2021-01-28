六福萬怡酒店旗下粵亮廣式料理將於2月3日上新菜，推出「花膠三品鍋」，用台灣經典手工菜「雞仔豬肚鱉」手法，創意展現粵菜傳統名湯「胡椒豬肚雞」風味，將高達6顆鮑魚及粵菜必備的花膠放入土雞中，再以豬肚包覆，與燉煮8小時的白胡椒濃湯底一同煲煮，喝起來溫順厚實，胡椒香也讓人越喝越唰嘴，為驅寒暖胃最佳聖品，額外再提供蔬菜盤、美國無骨牛小排、手打墨魚漿與手打蝦漿等，當成火鍋般燙熟食用。

粵亮廣式料理也同時推出超豪華港點「鮑魚灌湯包」，外層皮薄又有勁道，剝開外皮後，熱騰騰的鮮美湯汁立刻流淌而出，整顆鮑魚、完整大蝦頂級內餡現身，先淺嚐濃郁但不膩口的湯汁，再細細品嚐飽滿的內餡，鹹甜香醇的滋味立刻收服老饕的心。

六福萬怡表示，台灣人愛吃烤鴨，「靓皮烤鴨」為粵亮廣式料理經典菜色，透過不斷升級改版，推出全台首創跳跳糖烤鴨締造話題後，不只讓饕客一吃再吃，也吸引新客慕名而來，帶動周末單日最高銷量達50隻。

粵亮廣式料理改版新的復古風「靚皮烤鴨」，維持傳統古法，選用3公斤的櫻桃鴨，依添料、醃製、風乾、上醋水、烘烤、淋油等多道程序進行料理，烤鴨皮脆肉多汁，搭配招牌甜麵醬外，還加入復古風特色，讓懷舊滋味再升級，新增微辣刺激的金蒜燒鴨醬、客家風味的蜂蜜金桔醬，配料也同步改版，將跳跳糖裹上花生粉，入口後在嘴裡翩翩起舞，化解鴨皮的油膩之餘，細緻甜味更增添花生香氣，另外也特別強化口感，全新開發桂花情人果，酸甜的滋味、爽脆的口感，馬上勾起小時候回憶。

烤鴨料理另一大魅力在一鴨多吃，享用片皮鴨後，還有「荔灣艇仔鴨架小米粥」、「風沙韭銀炒鴨絲」、「翠玉白塔香爆鴨架」、「烈火白菜豆腐鴨架湯」、「蘿蔓生菜蛋白炒鴨鬆」等多種吃法選擇，還可再增加至第三吃。

(中時 )