新北捷董座陳建宇退休 現任副市長吳明機接掌 15:522021/01/28 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市副市長吳明機今接下新北捷運公司董事長。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市政府今公布最新人事變動，新北捷運公司董事長陳建宇將退休，由新北市副市長吳明機承接董事長一職，預計明日召開董事會審議通過，至於新北市副市長職缺由誰接任？新北市發言人蔣志薇表示，暫時不確定。 吳明機為國立政治大學科技管理研究所博士、美國南加州大學馬歇爾管理學院管理碩士，歷經行政院顧問兼科技會報執行祕書、經建會副主委、經濟部工業局長與中小企業處長，在招商領域與科技產業歷練深厚。 (中時 ) #吳明機 #新北市副市長 #承接 #退休 #建宇 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 可能超越侯友宜 姜太公國運籤：藍軍2024將出現大黑馬 - 政治 藍營台北市長最佳人選不是蔣萬安？被點出2弱點 - 政治 【風向變了】聽不聽拜登話？4部會已改口 蘇貞昌堅稱「武漢肺炎」 - 政治 頭條揭密》美方改稱蔡英文為「台灣民選代表」？ 國務院發言人用語曝玄機 - 政治 黃捷最新造勢影像曝光 9民代隨行超大陣仗 網：太誇張了吧 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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