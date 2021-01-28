新北市政府今公布最新人事變動，新北捷運公司董事長陳建宇將退休，由新北市副市長吳明機承接董事長一職，預計明日召開董事會審議通過，至於新北市副市長職缺由誰接任？新北市發言人蔣志薇表示，暫時不確定。

吳明機為國立政治大學科技管理研究所博士、美國南加州大學馬歇爾管理學院管理碩士，歷經行政院顧問兼科技會報執行祕書、經建會副主委、經濟部工業局長與中小企業處長，在招商領域與科技產業歷練深厚。

(中時 )