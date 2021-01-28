南庄向天湖聯絡道沿線山櫻花目前正值盛開期，遠望一片粉紅花海，美不勝收。（朱仁貴提供／謝明俊苗栗傳真）

進入南庄的重要幹道苗124乙線種滿山櫻花，目前已近盛開期。（謝明俊攝）

現在正值各地櫻花陸續開放，南庄向天湖沿線的櫻花也進入盛開期，依照過去開花周期，山上的櫻花因氣候較冷，首先開花，再依序往山下開放，目前，往向天湖聯絡道沿路山櫻花都已盛開，遠望過去，呈現一片粉紅花海，非常宜人，當地賽夏族長老歡迎遊客踴躍前來賞櫻。

南庄地區景色秀麗潔淨，包括進入南庄的重要幹道苗124乙線、南庄遊客中心、往東河、鹿場的苗21線、加里山大坪、二坪登山口沿線、向天湖聯絡道及向天湖周邊區域，都植滿各類品種的櫻花，包括山櫻花、吉野櫻、八重櫻等，每年的初春季節櫻花盛開，呈現一片花海，讓人賞心悅目，流連忘返。

今年因受日前超級寒流來襲，使得櫻花群提早盛開，據賽夏族長老朱仁貴表示，櫻花喜歡寒冷氣候，和梅花相似，有愈冷愈開花的特性，從上周起，向天湖賽夏文物館周遭的山櫻花陸續吐出花苞，幾天下來，多數的櫻花樹都已布滿花蕾，形成一片花海。

朱仁貴指出，依照櫻花開花周期，從山上較冷區域往山下依序開放，這星期開始，通往向天湖的聯絡道沿線山櫻花都陸續盛開，整條山路盡成花海，讓人美不勝收。

目前受到登山客歡迎的南庄加里山，包括大坪、二坪及陸家等處登山口沿線，都遍植櫻花，根據蓬萊所長林振民透露，目前已進入盛開階段。喜愛山區活動的民眾可以利用前往加里山或是向天湖遊憩登山機會，一賞豔麗壯烈的櫻花祭。

(中時 )