台中市「5寶爸」江姓男子，7日搬離北屯區租屋處後，近日遭林姓房東控訴，留下10多袋垃圾沒清除，連上網販售的嬰兒車也留置原處，滿屋子惡臭味，「5寶爸」解釋因小兒子全身約30％遭燙傷，目前在醫院加護病房觀察治療，社會局介入瞭解男嬰受傷原因。

房東林小姐指出，整間屋子除垃圾、食物還有尿布，放置半個多月都發出惡臭，她除了要求「5寶爸」歸還鑰匙，另房租費分期攤還並將房子清乾淨，後來又遇「5寶爸」說孩子生病、燙傷等理由，都沒有依照約定日期清理。

「5寶爸」已經跟公司請假與妻子輪流到醫院照顧受傷男嬰。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

據了解，「5寶爸」趁28日深夜回到北屯區租屋處，清理垃圾，並將商借大貨車搬運家具，而江男同時向房東解釋，不是不清理租屋處垃圾，是因為7個月大的兒子在洗澡時不慎燙傷，送到中國醫藥大學救治，男嬰背部、生殖器、左手臂與下肢全身約30％2度燙傷，仍在加護病房觀察。

台中市家暴暨性侵害防治中心表示，男嬰的母親說，24日晚間將兒子放在家中的洗手台要幫小孩洗澡，不慎將水龍頭一轉就是熱水，她手有被熱水燙一下，兒子也被燙到大腿嚎啕大哭，立即沖冷水降溫，但仍紅腫趕緊送醫，醫院不敢大意並通報家防中心。

據了解，「5寶爸」24日當天晚間在家，發現兒子因洗澡受傷，通知友人開車來家裡幫忙載送至醫院治療，目前已經跟公司請假與妻子輪流到醫院照顧受傷男嬰，目前男嬰意識清楚、可自行喝奶。檢警調查男嬰燙傷部位與受傷過程，初步排除有兒虐狀況。

(中時 )