為方便民眾在春節期間仍舊能夠順利使用手機聯絡感情與通話，中華電信與台灣大哥大分別宣布春節期間繳費時間順延，體貼民眾需求。台灣大哥大另宣布春節期間門市服務時間，有需求的民眾可以參考。

中華電信指出，為配合春節連續假期，避免造成客戶繳費不及而被催費、停話，110年1月份第4計費週期至3月份第6計費週期之電信費帳單繳費期限往後順延，以利客戶繳費， 4月份第1計費週期起繳費期限恢復正常。茲將110年1至3月份繳費期限調整情形說明如下表。

中華電信宣布春節繳費期間順延。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

而台灣大哥大宣布，自2020年7月推出5G之後，近期正式突破50萬大關，為強化「Open Possible能所不能」品牌形象，各myfone門市陸續換上全新品牌形象的橘色招牌，展現亮眼又吉祥的氛圍！

台灣大哥大同時宣布，春節期間myfone門市服務不打烊，各日營業時間如下：除夕 (2月11日)正常營業，其中直營門市除夕營業時間提前至10:30開店，下午16:30打烊(僅部份特殊商圈店除外，如信義威秀、台北三創、台北文創、西門町、逢甲福星等)。加盟門市提早至16:30打烊。初一到初三 (2月12日~ 2月14日)部分直營門市休息，其餘則依店別分為10:30~19:00及12:00~20:30兩個營業時間；初一至初三營業的加盟門市，服務時間為12:00~18:00。年初四 (2月15日)全門市恢復正常營業時間。關於春節期間門市營業資訊可上台灣大官網或手機直撥188、客服專線0809-000-852查詢。

為讓廣大用戶於春節期間繳費更具彈性，台灣大將展延部分帳單週期的繳款期限，原帳單繳款截止日為2月21日與2月22日者可順延至2月24日；原繳款截止日為2月24日與25日者，可順延至2月27日。此外，台灣大提供多元便利的繳費方式，包括親臨myfone門市(免持帳單)、透過行動客服APP、Line Pay、公司官網、手機直撥579、全國繳費網，或至7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等便利商店以多媒體機台補單或手機顯示「超商繳款條碼」進行繳款。

(科技)