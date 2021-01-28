國民黨台南市議會黨團曾到柳營科學園區勘查深鎖多年的國父銅像。（國民黨台南市議會黨團提供／程炳璋台南傳真）

矗立的台南市湯德章公園內的國父銅像，7年前遭台大教授蔡丁貴等人以繩索拉倒後就一直深鎖在柳營科學園區，國民黨台南市議會黨團持續「銅像營救」計畫，近日在定期會上提議安置在北區的台南公園（舊稱中山公園），台南市文化局會勘後，預計過年後由古蹟審議委員會決定。

國父銅像要重出江湖了嗎？代表台獨組織的台大教授蔡丁貴等人，2014年2月22日在湯德章公園拉倒的國父銅像後，孫文銅像7年來一直被台南市文化局藏在柳科園區。

國民黨市議會團不斷展開「銅像營救」計畫，台南市化局原本提供3處參考的安置點，包括議會大廳、鄭成功文史館與水交社公園。

原本決定安置在水交社園區，卻一波三折，因為園區內多屬日式建築，與國父銅像意義不搭配，國民黨台南市議員謝龍介在定期會中建議改在台南公園讓銅像重見天日，並提供公園內7處景點作選擇。

謝龍介表示，台南市半世紀前要安置孫文銅像時，台南公園就是建議地點之一，台南公園舊稱中山公園，這次讓銅像回到當年的選擇地點，象徵回到原點供人緬懷。

國父銅像7年前遭拉倒，一度引起藍綠意識形態對抗，烏山頭水庫的日本水利專家八田與一銅像2017年遭中華統一促進黨員斷頭，被視為藍營報復行為。

前民進黨籍台南市長張燦鍙曾出面表示，孫文並非威權統治者，沒有爭議，不需要反對，呼籲藍綠支持者停止對抗。

因為國父銅像具政治背景，設置地點爭議十足，台南市文資處長林喬彬表示，台南公園定有文化景觀保存與管理原則，原則上不新增人造設施物，但台南市議會做出決議，大家就先勘查，預計年後由古蹟審議委員會開會決定。

台南市議會國民黨團書記長李中岑表示，黨團會尊重文資委員結果，大家都盼望國父銅像能重回台南市議會半個世紀前的決議地點「台南公園」。

(中時 )