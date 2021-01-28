行政院長蘇貞昌今（28）日在行政院會表示，2020年整體公共建設執行率達95.48％，創13年來最佳成績，除要求從優敘獎表現績優的單位及同仁，亦責成各部會預先針對重大投資、公共支出增加，連帶可能造成人力欠缺、物料價格上漲等問題提出對策與因應解決。

蘇貞昌表示，去年在院會及專案會議中，多次要求能加大、加快、加碼投資並執行公共建設，避免過去SARS期間因公共支出減緩而影響國內經濟發展情況再度發生。感謝各部會通力合作、認真執行，使去年整體公共建設執行率大增2個百分點，創13年來最佳成績。

蘇貞昌感謝各部會首長親自督導、重視並拿出方法，加上團隊同仁齊心合力，才能繳出此績優表現，許多部會執行率甚至超過95％的預設目標。透過今日國發會報告的執行數字，相信各部會首長都能更精確瞭解業管部會的良好及不足之處。

對於未能做到的原因，以及隨著台灣重大投資、公共支出增加，是否出現人力欠缺、相關物料上漲等狀況，蘇貞昌指出應有相關因應作為，請勞動部、經濟部、公共工程委員會協同相關部會，預先針對可能問題提出對策，加以因應解決。

蘇貞昌強調，執行率不是只提升數字，還要瞭解如此努力下為何仍有問題未解決，並須預先針對擴大內需後可能產生的連鎖效應有所因應，請各部會首長對於業管業務貫徹執行並管考。

(時報資訊)