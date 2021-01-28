受美股大幅下跌衝擊，以及投資人高處不勝寒，急著出脫科技相關持股，日經225指數28日收跌至2020年7月31日以來，六個月新低點。日經收28,197.42點，下跌437.79點，跌幅1.53%。東證股價指數收1,838.85點，下跌21.22點，跌幅1.14%。

東証指數中，電器族群2021年以來已跌6.34%，但東証指數卻小漲1.89%。

朝日人壽資產管理(Asahi Life Asset Management)表示，日經明顯受到美股表現不佳影響，加上代表恐慌的VIX狂飆升之下，也進行持股調節。

美國聯準會發表最新聲明，低利不變，維持公債買進，外界解讀是因為景氣這幾個月復甦出現受阻現象。同時，在波音公司領跌下，27日美股創下三個月以來最大跌幅。

此外，全球每日確診數激增，加上疫苗推廣不順，投資人因而感到憂心，恐慌指數VIX揚升至2020年10月30日以來最高位置。

日股中晶片相關族群領跌，瑞薩電子（Renesas Electronics）下跌5.85％，愛德萬測試(Advantest)下跌4.3％，勝高(Sumco)也跌4.47％。

發那科(Fanuc)二度上調財測，樂觀預估營業利益可達1,058億日圓約10.1億美元，年增長估19.8％，終場股價卻下跌1.01％。

日經指數的權值股也見走跌，軟體銀行(SoftBank Group)跌3.6％，東京威力科創(Tokyo Electron)下跌4.62％，成衣業者迅銷 (Fast Retailing)跌0.24％。

受到疫情折磨，並遭市場大幅出脫的航運與零售類股卻逆勢上漲，全日空集團(ANA Holdings)，日航(Japan Airlines)與東日本旅客鐵道(East Japan Railway)，出現2.71%至4.65%不等漲幅。

三菱汽車(Mitsubishi Motors)漲6.75%，五十鈴(Isuzu Motors )也漲4.73%。百貨業者高島屋(Takashimaya)與三越伊勢丹控股 (Isetan Mitsukoshi Holdings)也分別漲4.85%與5.67%。

(時報資訊)