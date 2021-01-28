根據體育署最新資料顯示，國人常規運動人口比例已達33.6%，虹映科技「JoiiSports」與英業達(2356)旗下英華達「全家寶」於近日完成軟硬體系統整合，共同攜手將運動及生理數據轉為「人體儀表板」，讓民眾隨時掌握自己的健康。

健康生活除了運動，還包含睡眠品質、均衡營養及壓力管理，JoiiSports「人體儀錶板」，整合體態、體能、生理、心理及睡眠五大健康指標，用戶只要規律且持續紀錄，「人體儀表板」立即顯示身體健康狀態並評估疾病風險 。JoiiSports也整合「全家寶」，將每次量測之血壓、血糖、總膽固醇、尿酸及心電圖數值自動上傳至JoiiSports，免去手動輸入或抄寫困擾。

虹映科技創辦人暨董事長陳風河博士表示：優質的軟體也要搭配優質的設備，過往的藍牙血壓、血糖機，與App連線常常不穩定，「全家寶」軟硬體高度整合，自動連線之特性可提升用戶更佳的使用者體驗；全家寶也已導入國內許多醫院及診所，用戶所量測之生理數據也能直接傳至指定醫療院所系統，使用者不只能透過JoiiSports掌握自己的健康，也同時能享有醫療院所專業之健管服務。

英華達全家寶營運負責人曾慶安副總經理表示：全家寶積極推展異業合作，這次與JoiiSports合作，讓生理量測數值不只是冷冰冰的數值，而能透過整合運動數據讓用戶了解自身健康狀態，並獲得疾病風險評估。

(時報資訊)