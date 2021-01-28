繼首座智能化的深澳漁港，新北市漁業處今年選定淡水第二漁港，作為第2座「智能化漁港」的示範地，將全面汰換舊有鈉氣路燈，改為LED節能燈具，並設置智能漁港管理中心，將相關漁港管理系統直接整合至辦公場所，第一時間掌握漁港現況，最快3月動工。

新北市28座漁港是全台漁港最多的直轄市，漁業處去年選定深澳漁港作為「智能漁港」的示範漁港，將舊有鈉氣路燈汰換為LED，每盞燈頭加裝獨立無線燈控器，可遠端操控開關時間及調整亮度，一旦故障，可第一時間回傳管理端，節省報修作業時間；另也建置船流管理系統，掌握港內漁船即時進出狀況，如颱風時期，可即時監控並調度船席位，讓停泊更便利。

淡水第二漁港完工於1987年，也就是俗稱的「淡水漁人碼頭」，由於可遠眺觀音山，飽覽淡水河口美景，近年開發為多功能的休閒漁港，平假日遊客如織，新北市漁業處選定作為第2座智能化漁港，盼提升漁港管理效率。

漁業處介紹，未來將整合漁港監視器，針對危險區域、常見違規弟弟加強監控，並全面汰換舊有鈉氣路燈，改為LED節能燈具，併入監視器、廣播器、wifi基地台等系統，整合智慧共桿系統，節省電力支出並減少桿具及線路，亦可運用物聯網技術，進一步分析人車流狀況或環境感測。

此外，淡二漁港將設置智能漁港管理中心，將相關漁港管理系統直接整合至辦公場所，第一時間掌握漁港現況，提升漁港管理效率，目前公告發包中，最快3月可動工。

(中時 )