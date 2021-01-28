中職今年新的比賽用球除了恢復係數下修、縫線高度也調高為0.07英寸（1英寸=2.54公分）外，比賽球上少了中職會長的名字，僅有年分及中職官方用球字樣，新任會長蔡其昌表示，過去自己是球迷時，撿到球也不喜歡上面有其他人的名字，因此今年就不放上會長名字。

中職至今歷經11任會長（不含代理），從2006年第6任會長趙守博開始才在比賽用球上印上會長的名字，2007年也是在今年之前唯一1次在比賽用球上印上年分的一次，但今年會長一職由蔡其昌接手後，比賽用球僅有年分，不見會長的名字。

蔡其昌表示，他當會長是來協助聯盟與球團讓賽事更公平穩定，把棒球的彈性係數符合國際潮流，讓比賽更專業，吸引更多的球迷進場看球才是目的。

中職2021年比賽用球（右）縫線較去年的比賽用球高0.02英吋。（毛琬婷攝）

蔡其昌說：「自己當過球迷，也不喜歡撿到的棒球上面有印別人的簽名，所以上任前與聯盟同仁討論，決定2021年中職賽事全數比賽用球都將去除簽名提字，僅保留少量聯盟對外交流、貴賓互贈紀念品的球會印上會長簽名。」

中職今年比賽用球依舊採用「華櫻990」，品牌、型號相同，但比賽用球恢復係數下修為0.550（去年最高數值0.574），去年「彈力球」導致全壘打滿天飛的情況今年可能不復見，另一個不同之處，就在於縫線高度部分，從從0.05英寸調高為0.07英寸，與國際接軌。

而聯盟日前已陸續將首批比賽用球600球送達至各隊，讓各隊熟悉新比賽用球，不過首批數量只能先讓選手進行守備練習與練投，打擊部分仍未使用新球，之後聯盟還會再陸續補足新球數量，讓各隊能夠完整適應新的比賽用球。

(中時 )