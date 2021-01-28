中國大陸國台辦昨天宣布，嚴禁台灣生產或轉運肉類產品輸入。行政院秘書長李孟諺今（28）日回應表示，中國大陸從民國103年起就停止進口台灣豬肉、雞肉及加工品，國台辦的宣布「實質上並沒有太大意義跟衝擊」。

台灣從1月開放含萊克多巴胺的美豬和30月齡以上的美牛進口，中國大陸擔心相關產品會流入市場，國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，陸方嚴禁台灣生產或轉運的肉類產品輸入。

李孟諺在行政院會後記者會中表示，大陸因為口蹄疫、食安等理由，在103年11月就停止台灣豬肉、雞肉及加工品進口到大陸，「這次國台辦這樣的宣布，實質上並沒有太大意義跟衝擊」。

李孟諺說，全世界容許含萊克多巴胺豬肉的有101個國家， 大陸以這項理由禁止台灣豬肉出口到大陸，理論上連其他101個國家都要禁止出口，「邏輯上有矛盾的地方，它並沒有這樣做」。

李孟諺表示，台灣去年口蹄疫拔針後，陸續包括東南亞和其他國家對台灣豬肉出口非常有興趣、也積極接洽，農委會編列新台幣130億元基金，推動養豬產業升級、屠宰、冷鏈設施提升，並協助養豬農民、輔導出口商拓展外銷，有完整對策提升豬肉產業及外銷量能。

(工商 )