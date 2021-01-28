疫情下資金浪潮推動海外投資爆發成長，永豐金證券2020年複委託交易創下6,608億，年成長率達55％，其中複委託零售業務（包括非專業投資人及專業投資人）表現尤其出色，以全年2771億的交易量拿下2020年券商複委託零售冠軍。

永豐金證券總經理江偉源表示，複委託已成為國內投資人參與海外投資的重要管道，看好今年整體市場仍有雙位數的成長空間，永豐金證券發展主力營運策略，從小資族存股，到即將開辦的高資產客戶服務，全力打造領先市場的全方位複委託亮點業務。

複委託業務去年鉅幅成長，根據券商公會的統計，2020年台灣全年複委託交易總額高 達3.79兆，年成長率54.63％，其中零售業務成交量達1.55兆台幣；江偉源指出，數位服務大幅降低投資海外市場的難度，加上去年疫情下美股歷經大跌到迭創新高，吸引投資人進場，複委託業務從機構投資人迅速擴大到一般自然人參與，交易量大幅成長亦帶動公司收入大增，永豐金證券去年複委託收入達21.2億台幣，較前年成長69％。

永豐金證券去年全年複委委成交量達6,608.46億台幣，較前年成長55%，市佔率17.46%；其中零售業務（包含非專業投資人及專業投資人部位）表現出色，零售成交量達2,770.80億台幣，較前年成長43%，市佔率17.85%，穩居全年度複委託零售第一名。

從交易產品別來看，永豐金證券表示，去年美股交易波動較大吸引投資人青睞，整體市場複委託交易產品占比依序惟為美股佔69％、成交量2.6兆台幣、年增率75％；固定收益占比16％、成交量6,185億元、年增率 13％；港股6％，成交量2,309億元、年增率26％。

截至2020年12月底永豐金證券複委託開戶數達14.8萬戶，較前年底成長高達65％。

江偉源表示，傳統券商複委託以機構投資人及財富管理大戶為主，2020年7月推出「豐存股-美股」交易平台，提供小資族年輕人一股就可以存美股，讓投資美股變成跟網購一樣容易親民，成功吸引年輕族群；永豐金證券已取得第一批金管會核准經營「高資產客戶理財服務複委託業務」，看好高資產客戶理財業務發展，加上香港資金回流台灣挹注新成長動能，積極準備搶在農曆年前正式進軍高端客戶財富管理領域，未來複委託業務可望更上一層樓。

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