為了讓全國各公務機關人員都能在農曆春節前十天（2月2日前），順利領到年終獎金與相關津貼，行政院長蘇貞昌今（28）日在行政院會拍板，中央協助地方政府年關資金調度714億元。

因應年關資金調度吃緊，往年各縣市紛紛向行政院調頭寸，以撥付公務員年終獎金、薪水或相關津貼。公務員可領到年終獎金1.5個月，另有考績獎金，甲等1個月、乙等0.5個月，合計最高可領到2.5個月的相關獎金。由於多數機關公務員的考績都是甲等，因此全國公務員平均可領到2.5個月的獎金。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，感謝主計總處與財政部、地方政府全力配合，中央目前如數撥補，讓全國各公務機關人員都能順利領到薪水與獎金過一個好的新年。

行政院秘書長李孟諺表示，地方政府因金流關係，很多應該要入帳的稅金還沒有入庫，難免資金短絀，中央把本來要撥補的金額提前撥入地方，避免產生資金不足薪資無法發放問題，相關金額也是與地方協調後的結果。

(工商 )