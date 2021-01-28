受到國際鎳、鉻鐵等原料行情高漲影響，燁聯28日開出的2月份不銹鋼內外銷盤價大漲，其中內銷價格部份，304系列熱冷軋產品每公噸大漲6,500元、316系列合金鋼品維持平盤、430系列產品每公噸漲4,000元；外銷價格部份，304系列產品每公噸漲200美元，430系列產品每公噸漲160～200美元。

(工商 )