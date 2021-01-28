燁聯2月盤價大漲 漲幅逾7％ 16:002021/01/28 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際鎳、鉻鐵等原料行情高漲影響，燁聯28日開出的2月份不銹鋼內外銷盤價大漲，其中內銷價格部份，304系列熱冷軋產品每公噸大漲6,500元、316系列合金鋼品維持平盤、430系列產品每公噸漲4,000元；外銷價格部份，304系列產品每公噸漲200美元，430系列產品每公噸漲160～200美元。 《商情》需求趨緩 BDI指數跌逾7％ 《商情》美元走強 紐約期棉續跌 (工商 ) #燁聯 #每公噸漲 #部份 #盤價大漲 #漲幅逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興本周2度調降廢鋼 鋼筋看跌 12:162021/01/28 財經 A股開低走低 深成指、創指早盤跌逾2％ 11:072021/01/28 財經 富邦VIX狂噴 溢價幅度逾一成 12:432021/01/28 財經 《集中市場》缺「電」黑一片 外資連5日賣逾千億元 15:232021/01/28 財經 熱門股－華航 放量上漲短多再起 04:102021/01/28 證券．權證 三大賣壓齊聚 年關將近 台股量能創低 04:102021/01/28 財經要聞 GameStop之亂狂燒 美散戶股板關閉 官員籲停牌30天 14:422021/01/28 財經 《美股掃瞄》3個月來跌最慘! 道瓊重挫逾600點、標普500今年轉跌 08:352021/01/28 財經 《盤中解析》美股放火 權值股倒、月線不保 11:082021/01/28 財經 《台北股市》美國隊長重傷 急殺逾300點、月線bye了 10:022021/01/28 財經 華新調漲2月不銹鋼盤元價格帶動 燁聯唐榮盤價喊漲 04:102021/01/28 證券．權證 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 GameStop之亂狂燒 美散戶股板關閉 官員籲停牌30天 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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