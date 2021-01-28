公務員執行職務因公傷亡時有所聞，為激勵士氣，銓敘部研擬放寬意外的認定方式，未來公務人員因執行職務受傷，即使未住院，只要經就診治療就可請領受傷慰問金，並大幅調高慰問金額度，因公失能或死亡者，最高額度將由原本300萬元調增至600萬元。

考試院會今天聽取銓敘部報告，為落實照護公務人員權益，並激勵士氣，銓敘部研擬修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，放寬意外的認定方式，以及公務人員因執行職務受傷，雖未住院但經就診治療者，均得請領受傷慰問金，並考量全面調高失能、死亡者的慰問金額度。

銓敘部在報告中指出，現行慰問金發給辦法對於執行職務發生意外的定義，侷限在於突發性的外來危險，造成其因果關係的判斷，不易釐清，且各機關常反應有認定上的困難。各界也建議發給受傷慰問金的門檻，不宜限制一定醫療次數，否則有違即時慰問的意旨，此次也研議放寬。

銓敘部表示，公務人員執行職務致失能、死亡者，其發給慰問金最高額度自86年迄今已20年未調整，此次也研擬全面提高失能及死亡慰問金額度，最高額度由原本的300萬元調增至600萬元，希望能更有效兼顧慰問及照護的需求。

考試院長黃榮村在聽取報告後裁示，目前研議中的慰問金辦法修正，期待能彰顯政府基於雇主立場，持續關注公務人員執行職務權益的保障，以及照護遺族的基本關懷。請銓敘部參考與會委員意見，儘速研議修正草案，提報考試院進行審查。

(中時 )