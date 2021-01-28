中保關懷社會福利基金會聯合臺北市消防局、台灣大車隊、台灣飛利浦攜手推廣「全民守護者App」，號召民間與企業加入救援行列，並透過守護者親身經歷的救援案例分享拋磚引玉，共同見證「全民英雄」的時代來臨。

「全民守護者App」為中保關懷社會福利基金會與臺北市消防局共同開發，廣結具有CPR急救技能之志願者，當消防局受理並確認為OHCA（到院前心跳停止）案件時，得透過App推播通知周邊有效範圍內的志願者，透過簡易回覆與引導，期使志願者能在救護車到達前，先抵達待救者身邊，把握黃金搶救時機，儘早實施AED（Automated External Defibrillator，自動體外心臟電擊去顫器）或CPR。

中保關懷社會福利基金會也促成了中保科技集團與台灣大車隊的合作，打造全國首創行動AED急救安全網，台灣大車隊創全台計程車隊先例，在計程車上安裝AED，讓小黃變身救命急先鋒，隨時展開救援任務，打造「行動AED車隊」，徹底落實全民守護的理念，目前AED初步安裝於大台北100輛台灣大車隊計程車上，搭配「全民守護者App」，只要大台北地區119接獲路倒案件，會立即上傳平台，推播派案訊息給患者所在地一公里內的計程車，司機接收訊息後，按下「取AED」確認鍵，代表確認會前往事件地點協助，司機們也經過CPR和AED急救教育訓練課程，以確保遇突發狀況時能快速應變。

中保科技集團林建涵副董事長表示，中保科技集團從『用科技守護大家』的初衷出發，現在除了「全民守護者App」，行動AED的加入讓整個守護網更加完整堅固，預期提升救援成功率。」光從去年底到本月，就有兩起救援案例。一件發生於去年12月，消防局接獲男性患者倒地案件，派遣員一邊執行線上指導CPR，並通知護理師啟動守護者推播訊息，生命之星救護車接獲推播後抵達現場，立即進行CPR等急救處置；另一件發生於本月初，消防局接獲劍潭公園男性患者倒地案件，護理師啟動守護者推播訊息，圓山派出所員警接獲守護者推播後，攜帶所內AED前往現場，協助救護人員將患者送醫。本次活動，這兩例守護者也出席分享經驗，呼籲更多人一同加入。

「全民守護者App」 目前可提供各縣市下載API，臺北市政府已經開始陸續受理測試，目前雲林縣已經加入守護行列，中保科技林建涵副董事長也表示希望經由這次活動，有更多民眾下載「全民守護者App」，也期待更多縣市、企業看到這個守護網的重要性，並結合民間、企業與政府力量，攜手創造更緊密的合作；「行動AED」計畫往後也會持續擴大，相信未來全台各地可以看到更多計程車隊、大眾交通工具加入，一同創造全民英雄的時代。

(中時 )