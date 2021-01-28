韓團「miss A」出身的大陸女星孟佳（Jia)，2016年與JYP合約到期後，就選擇退出團體，返回大陸個人發展，去年參加《乘風破浪的姐姐》第一季，再次受到關注，最終成為X-SISTER成員出道，近日她即將發行新歌，難得解放性感上空入鏡，不過概念照卻被指抄襲，她也發文回應了。

孟佳出道11年以來，首次裸上身入鏡，雖然用手遮住重點部位，不過渾圓南半球仍見客，肚子完全沒贅肉，身材維持相當不好，不過卻被網友抓包疑似抄襲，但她之前曾透露照片是自己費了很多腦細胞才想出來的。

孟佳裸上身拍封面。(圖／翻攝自微博)

孟佳訴說做歌的契機。(圖／翻攝自微博)

而她之後也說到，3年前寫這首歌時，有想法卻沒有勇氣，直到邀請大陸知名女rapper Vava一起合作，因為對方相當符合她想要表達的女人形象，自信灑脫、愛和力量，讓她更想表達自己了。

「可能很多人會說，我為了發片太拼了，都裸上身了！但當我寫這首歌的時候，我想像不到任何一件衣服或者造型來表達」，她也表示不會羞於展示自己身材，「我希望看到的人也和我一樣覺得很美、很乾淨」，她也開心能在最好的年紀和狀態下，用作品記錄下這一切，「能鼓勵大家，鼓起勇氣擁抱更好的自己」。

孟佳2019年高調PO出與男子親密合照，大方認愛，而男主角竟是蕭亞軒的前男友、新加坡百億小開石正祥（Elroy），不過去年網友發現孟佳IG上的兩人合照全刪光，推測應已分手。

(中時新聞網)