「恭賀新書完成！」當攀上玉山前峰，眾人一邊齊聲同賀一邊拉起布條，人手一本《牛背上的環保行者─張祖恩》。(成功大學提供／曹婷婷台南傳真)

超狂海拔最高新書發表會！曾任環保署署長、70歲成功大學環境工程學系特聘教授張祖恩，今天帶著熱騰騰剛出版新書《牛背上的環保行者─張祖恩》，在一票朋友陪同下，登上標高3239公尺玉山前峰舉辦新書發表會，他笑稱，退休之際完成壯舉，人生至樂莫過於此。

「恭賀新書完成！」當攀上玉山前峰，眾人一邊齊聲同賀一邊拉起布條，人手一本《牛背上的環保行者─張祖恩》，一同攻頂見證新書發表會的包括參與玉山永續環境論壇的學者、學生，每人行囊都揹著一本新書，登上玉山前峰，舉辦史無前例、最高海拔新書發表會。

張祖恩感謝眾人和他一起完成壯遊，寫下歷史，「這將是畢生難忘的新書發表會」，他說，玉山前峰距離最短，但攻頂前的石瀑非常陡峭，挑戰性很高，每一步都是呼吸和心跳的搏鬥。

《牛背上的環保行者》一書，由張祖恩口述，文字工作者楊淑芬書寫，從他出生於彰化濱海的小鎮大城說起。張祖恩從小善於玩竹蜻蜓、鳥仔踏，甚至連女紅也不落人後，縫衣服、綁粽子等都令人刮目相看。

求學時，碩士論文是口試委員於幼華有史以來最高分者，在日本攻讀博士更獲土木學會論文賞；意外走上政壇出任環保署長，是環保團體最屬意的首長，立委針縫裡找不出缺點。即將退休，他仍不倦不悔堅持實踐靜脈資源，畢生做個環保行者。

張祖恩說，自己從小就是「放牛的孩子」，故有此書名，因家中務農，他在牛背上長大，尚未上學就學會放牛，敬牛惜牛愛牛，更認為牛是最有靈性最聰明的動物，後來走訪世界各地，看到牛總要上牛背騎一騎，「所以我是不折不扣牛背上的環保行者。」

此外，他喜好山林、鍾情玉山，從成大求學時就開始攀登玉山，至今共6次登上玉山，出任環保署長時，淨化環境也走上玉山淨化步道；國際性環保論壇也以玉山為名，率領來自各地的學者一起登上玉山向全世界發聲。

今天同行學者有成大溫清光教授、顏鴻森教授、朱信教授、蔡俊鴻教授、吳庭年教授、黃良銘教授、陳婉如教授和環保署前同仁以及成大永續環境實驗所同仁等共29人。

張祖恩去年9月以6天時間完成單車極點環島，他將其視為退休活動初登場，今日再登玉山，他趣稱，退休之際完成雙重壯舉，人生至樂莫過於此。

(中時 )