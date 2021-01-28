遊戲零售商GameStop在美國散戶瘋炒下，股價一飛衝天，也讓放空該股的避險基金遭軋爆，面臨斷頭或慘賠命運，不過卻推升GameStop三大股東個人財富暴增逾21億美元（約台幣600億元）。

GameStop軋空風暴的最大元兇是，知名放空機構香櫞研究（Citron Research）發文唱衰GameStop股價不到20美元，此番言論引發美國網民不爽，在鄉民論壇Reddit的股板號召散戶買爆GameStop，對抗空軍，甚至有人喊出「至少1000美元以上才賣GameStop。

散戶大軍遭放空機構激怒，將GameStop股價從13日每股31.4美元炒到失去理性，周三（27日）再度狂飆134.84%、收在347.51元，短短兩周股價狂噴逾11倍，創造散戶史詩級大軋空、收割放空機構韭菜。

散戶軋空大戲也讓GameStop三大股東賺翻了，身家暴漲超過20億美元。

GameStop大股東之一、Chewy Inc. 聯合創辦人Ryan Cohen持股 13%，去年投資7600萬美元，截至周二收盤，Ryan Cohen 持股價值超過13億美元。

另一股東為專營汽車貸款Credit Acceptance 前執行長 Donald Foss，去年以1200 萬美元收購GameStop的5%股權，目前持股價值逾5億美元。

GameStop執行長George Sherman 持有該公司股份3.4%，約3.5億美元。

(中時新聞網)