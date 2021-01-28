台中五寶爸昨(27日)被前房東踢爆，搬家後留下一堆垃圾，房東連繫多次五寶爸卻不斷找理由推託，而今再被爆出，僅7個月大的兒子在洗澡時不慎燙傷，全身近30%燙傷，再度引發社會關注，這讓美女律師李怡貞怒批五寶爸，「大家想救的是小孩，不是精蟲很強的你」。

李怡貞今在臉書粉專「女人大律師李怡貞」上表示，他看到五寶爸么兒燙傷的新聞相當火大，直批他是個沒本事的男人，卻硬生5個小孩，讓孩子跟著吃苦，還疑似用自己的可憐處境來取暖，讓她氣到看不下去，「大家想救的是小孩，不是下半身很靈活，精蟲活動力很強的你」。

李怡貞接著痛批，五寶爸不懂得珍惜善心人士給的資源，她表示，現在社會上許多雙薪家庭只敢生一個孩子，因為知道養兒育女現實層面的困難，但是五寶爸似乎不懂得，能力有多大就做多少事，「給你那麼多自救的機會，為的是讓孩子可以有更好的生活」。

而五寶爸讓僅7個月大的么兒全身30%燙傷，李怡貞相當憤怒，「你不自宮、不買套不努力工作就算了，連孩子都照顧不好，現在竟然可以讓孩子被大面積燙傷，送加護病房，可憐之人必有可恨之處」，李怡貞更建議，五寶爸沒能力照護孩子，就讓社會局介入，「不要為了貪圖那一點補助而綁著孩子們」，孩子不是任何人的附屬品或工具，最後她直言，五寶爸現在的處境已經是可恨甚多於可憐。

#律師執業心得 剛剛看到5寶爸的么兒30%燙傷的新聞真的很火大。 就姑且不論他先前翹班或是亂退租的惡劣行徑。 沒有本事的男人卻硬要生五個小孩出來受苦，甚至疑似用自己的可憐處境來取暖 大家想救的是小孩，不是下半身很靈活精蟲活動力很強的... 由女人大律師李怡貞發佈於 2021年1月27日 星期三

(中時新聞網)