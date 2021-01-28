國民黨黨產遭凍結，積欠2014年「中山獎學金」9名出國學子1690萬元，讓學子得借貸刻苦求學。國民黨提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今（28日）判國民黨敗訴，可上訴。

國民黨1960年以總裁孫中山為名創設獎學金，資助通過考試並經黨內考核的黨員出國求學。2016年9月黨產遭凍結後，國民黨發不出中山獎學金，積欠2014年已簽訂留學契約的9名學子1690萬元，其中7人靠借貸苦撐，包括朱立倫發言人凌濤；1人暫緩出國、1人休學。

國民黨向黨產會申請以張榮發基金會未支付的1億元交易尾款及中投股權支付獎學金，但黨產會認為獎學金是為國民黨儲備人才，與公益無關，否准申請，國民黨因此提告。

國民黨主張，9名學子留學契約書在黨產條例施行前就已簽訂，國民黨有支付義務，黨產會不准動支，對受獎人留學及生涯計畫影響很大；黨產會則抗辯，中山獎學金契約書規定受獎著留學期滿後退黨，或因故被開除黨籍，須償還獎學金，顯然是要求受獎人為黨服務，而非為了公益。

(中時 )