光洋科（1785）28日早上9時15分爆工安意外，廠區兩位同仁在清理粉末設備作業時，因缺氧緊急送至柳營奇美醫院治療，惟光洋科表示，目前兩位同仁已完全恢復意識，兩人都平安，公司已展開事件真因調查，以落實勞工作業安全。

據悉傳出工安意外的是光洋科位於柳科園區的廠區，今早有2名工人在4樓廠房利用高空工作車往上清理槽體，疑因當時槽體內有氮氣殘留，在執行清槽時，不慎吸入氮氣導致昏迷。

(工商 )