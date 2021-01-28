光洋科驚爆工安意外 光洋科：已展開調查 16:102021/01/28 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光洋科（1785）28日早上9時15分爆工安意外，廠區兩位同仁在清理粉末設備作業時，因缺氧緊急送至柳營奇美醫院治療，惟光洋科表示，目前兩位同仁已完全恢復意識，兩人都平安，公司已展開事件真因調查，以落實勞工作業安全。 據悉傳出工安意外的是光洋科位於柳科園區的廠區，今早有2名工人在4樓廠房利用高空工作車往上清理槽體，疑因當時槽體內有氮氣殘留，在執行清槽時，不慎吸入氮氣導致昏迷。 蔡力行：聯發科今年強勁成長 部桃清潔工爆離職潮 陳時中：走掉20人 (工商 ) #光洋科 #工安意外 #調查 #兩位 #氮氣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北技優保送錄取率73.15％ 12位選手錄取頂尖科大 16:402021/01/28 生活 台南柳營科工區傳工安意外 工人吸入氮氣昏迷 12:272021/01/28 社會 《國際產業》半導體需求強勁 科林業績、展望超預期 14:152021/01/28 財經 中國科大 AIoT智慧製造高階經理班報名 04:102021/01/28 產業特刊 研發隔減震設備 台科大啟動地震模擬振動台 12:412021/01/28 寶島 台中漢來海港餐廳突停業消毒 衛生局回應了 11:332021/01/28 生活 攻進5G 晶心科今年業績再衝高 04:102021/01/28 證券．權證 台男澳洲打工受重傷 外交部結合僑界伸援手 18:362021/01/28 政治 台中修平科大金隼盃爭霸戰 盼發掘電競新秀 17:152021/01/28 寶島 粵式留過年 有企業多達80％員工將留下 09:472021/01/28 兩岸 內行爆台積吞3奈米肥單 美晶片老大竟偷偷來 00:032021/01/28 財經 財經熱門新聞 陸企投資逾50億建漁港 澳有意見？ 巴紐人怒嗆8字 - 要聞 被陸打得快斷氣 葡萄酒出口單月崩45億 澳經濟增長不妙 - 要聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 晶圓二哥還能不能買？他曝一數字完勝台積電 - 財經 印度禁59款陸APP 逼出TikTok第一槍 自己人先掛了 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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