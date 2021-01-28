為了防止具有高度經濟價值的營業祕密，因案件在法院審理卻不慎洩漏，司法院今訂定「地方法院辦理營業秘密案件應行注意事項」，要求裁判書遮隱或去識別化，及強化法官審理營業秘密案件專業能力等。

修法重點包括，辦理營業秘密案件的法官，每年應參加與營業秘密有關研習；為保護營業秘密證據在訴訟過程的秘密性，法院在準備程序階段，宜先決定營業秘密代號稱呼、對應證據之名稱編號，以利法院儘速掌握營業秘密案件資訊。

法官如需專業知識輔助時，除得洽由智慧財產法院指派技術審查官協助外，亦得諮詢專家提供專業意見；法院為裁定禁止或限制閱覽營業秘密訴訟資料前，宜賦予當事人陳述意見機會，以保障當事人權益。

對於營業秘密書狀、證據及附屬文件等卷證資料，採行另編定限閱卷置放；電子卷證之複製、閱覽、交付及上傳作業，應遮隱或去識別化，以確保限制閱覽卷證內容之實效。

裁判書內容涉及營業秘密部分，應審慎遮隱或去識別化；裁判書公開前，於必要時，宜徵詢營業秘密持有人協助確認其營業秘密已適切遮隱。

秘密保持命令或偵查保密令的卷證提出、閱覽及案件調查方式，未經聲請秘密保持命令之人、偵查保密令案件的承辦檢察官同意，法院不得交付卷內文書或提供檢閱卷證。

(中時 )