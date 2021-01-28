義大利奢侈品集團Prada執行長周四表示，未來四到五年營收將升到50億歐元(約61億美元)。
集團執行長，也是創辦人Miuccia Prada的丈夫伯特利(Bertelli)表示，四五年後，公司將達到50億歐元；新冠疫情對整個系統帶來強烈衝擊，當疫情結束後，將看到強勁的加速。到目前為止，公司還沒有看到希望的那樣，但是Prada是最能維持其認同的集團。
Prada將在2020年以營業利益收尾，該集團2019年淨營收為32.26億歐元。集團在去年上半出現營收衰退40%，導致1.96億歐元營業虧損。
在專訪中，Bertelli認為三月開始，奢侈品部門將有正面徵兆，音屆時歐洲國家將開始解除管制。
與妻子共創品牌的執行長表示，公司沒有興趣去購併其他品牌，但是會繼續購買生產工廠，未來幾年將投資1億歐元在網站和商店。
義大利製造將越來越重要，執行長強調Prada目前有八成的生產都是在義大利。
(時報資訊)
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