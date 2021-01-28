行政院長蘇貞昌今（28）日在行政院會表示，新冠肺炎疫情規模已遠超過當年的SARS，面對未來疫情仍有很多挑戰，請各部會繼續合作，透過各種管道傳達防疫訊息，務必將防堵做到最好，使此次考驗能安然渡過。

蘇貞昌指出，當年SARS全球總確診人數約8000多人，此次新冠肺炎疫情迄今全球，確診人數已突破1億、超過217萬人死亡，不僅規模有明顯差距，且新冠肺炎疫情出現變種病毒、迄今持續肆虐。感謝國人齊心與中央、地方政府合作，防疫成果得以被世人稱羨。

針對今日相關部會報告的疫情現況及因應作為，蘇貞昌指出面對未來疫情還有很多挑戰，超前規畫部署才能一一過關。如春節前夕自國外回鄉國人或外來旅客增加，由於政府超前部署，事先對防疫旅館、車隊及航空公司預作安排，並提出相關應有分工與合作。

蘇貞昌表示，在大家共同合作下，此次部立桃園醫院感染事件迄今尚得以控制，強調未來仍要共同合作，透過各種方式聯繫、發布訊息，運用各種工具讓民眾瞭解疫情訊息，一定要把防堵做到最好，才能維持好不容易的成績、安然渡過此次考驗。

針對疫情期間極少數民眾違反指揮中心相關規定，蘇貞昌表示，無論是由地方衛生局或地方政府開罰、或由法務部行政執行署執行裁罰，都務必執行到位、要求貫徹，以儆效尤才能展現政府決心及各部會合作態度，如同防治非洲豬瘟一樣。

蘇貞昌指出，非洲豬瘟已防治2年多，至今仍還有人未繳清罰單，請有關單位緊盯、貫徹執行，並繼續努力防疫。至於過年期間防止走私一事，亦請相關部會共同合作，嚴格防守把關國門、國境，才能讓國家安全、國人安心。

(時報資訊)