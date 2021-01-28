桃園機場捷運通車引發沿線各站土地交易爆紅，信義全球資產公司統計2020年實價登錄已揭露資訊，發現桃園市重劃區土地交易金額850億已比新北市重劃區土地交易金額720億高，而建商及大型企業又獨愛哪三大熱區？具有雙鐵優勢的桃園青埔高鐵特區蟬聯兩年冠軍，佔整體重劃區土地交易近40%，總交易金額來到317億元；距離新北較近的桃園A7重劃區，也成為近期討論話題以171億元位居第二，小檜溪重劃區由於緊鄰舊社區，未來又有捷運綠線加持，成功帶動交易熱度，以90億元位居第三。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，過去上市櫃建商在桃園購地規模並不大，但隨著機場捷運線通車，串起北北桃生活圈，建商開始擴大布局往台北以外的城市進軍插旗。在商業及生活機能陸續到位下，桃園青埔高鐵特區成為近兩年建商主要搶地戰場，包括國泰人壽、興富發、宏普、亞昕、皇普等建商陸續買地，連續兩年土地交易金額都達300億以上，與五年前相比更是大幅成長，光是上市櫃公司去年就在此重劃區投入80億元購地，占該重劃區整體交易金額25%。

位居第二的桃園A7重劃區，為此三個重劃區最靠近新北市，但土地價格又比林口新市鎮便宜許多，因此深受建商喜愛，2020年土地交易總金額較2019年成長近160%，而在2018年更是衝上當年度冠軍，挾帶捷運及產業發展的優勢，鄰近華亞科學園區及中華郵政物流總部，帶來大量就業紅利，預計土地交易將續熱。小檜溪重劃區從2019年開始就有上市櫃建商進駐，也成為壽險布局重點，帶動商業土地單價破百萬大關，像國泰建設以每坪103萬元買下商業區土地，看準舊商圈延伸的成熟商機。

總經理柯宏安表示，桃園是企業工商佈局重鎮擁有大量企業數與就業人口，加上軌道經濟成形，對於建商具有許多開發題材，因此近年建商加速對桃園土地佈局，指標性重劃區皆可觀察到建商以高價搶地的實例不斷浮現，除了建商進軍外，壽險業也看準商業用地，像國泰人壽看準重劃區商業土地，分別以總金額20億元及13.7億元買下桃園青埔高鐵特區、小檜溪重劃區。而未來桃園又有三心六線捷運+延伸11條路線，同時有四條捷運線連結台北，大幅縮短北與桃園的距離，建商在桃園追著捷運路網佈局將更為明顯，捷運沿線的新興發展區也可能成為未來可關注的焦點。

(時報資訊)