竹南龍江路372巷沿線涵洞路幅較小，容易堵塞，警方籲請民眾勿任意違規停車。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局為因應今年春節連續假期，包括竹南鎮龍鳳漁港、假日之森海濱風景區等知名景點，預估將吸引大量遊客進入，可能造成交通衝擊，對這些易壅塞路段研擬規劃交通疏導措施，避免遊客乘興而來、敗興而歸。

警方表示，因龍鳳漁港聯外道路龍江街，路幅狹窄，易造成沿路車輛回堵延伸至港區內，為避免交通壅塞，建議替代道路為行駛龍江街372巷，至台1己線，可選擇走國道3號竹南交流道或台61線。

此外，龍江街372巷沿線許多涵洞，因涵洞路幅狹窄會車不易，竹南分局將協請竹南鎮公所將涵洞區道路更新劃設紅線，讓民眾勿違規停車，確保替代道路順暢。

警方並呼籲民眾，勿在風景區周邊任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力的指揮疏導，多利用規劃替代道路行駛，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物地保管，貴重物品不要遺留在車內，應隨身攜帶，共同來維護假期交通順暢與安全。

(中時 )