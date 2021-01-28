藍鳥隊以6年1.5億美元簽下「春天哥」史普林格（George Springer），對於這支新東家，史普林格相當看好，他認為現在藍鳥與他過去在太空人重建時很相似，「我認為這支球隊一定能贏球，而且可以持續很長一段時間。」

史普林格與藍鳥簽下一張大約，他在線上加盟記者會時穿著藍鳥的球帽和球衣說，「藍鳥有年輕的陣容，這讓我想起了很多，這是非常有天份、有潛力的年輕陣容，從我的角度看他們非常、非常有野心，他們想贏也付出努力，真的很棒。」

藍鳥現在的年輕選手包含新秀重砲小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、游擊手畢薛特(Bo Bichette)、內野手畢吉歐（Cavan Biggio）、投手皮爾森(Nate Pearson)等人，皆不超過25歲。當年史普林格與「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)、布瑞格曼(Alex Bregman)柯瑞亞(Carlos Correa)等人也經歷過重建，最後倚靠他們奪下2017年世界大賽冠軍。

去年藍鳥挺進季後賽，不過在首輪賽事遭最後拿到國聯冠軍的光芒橫掃出局，史普林格表示，「我認為這支球隊一定能贏球，將會打造一個盛世。」

藍鳥總裁夏皮羅（Mark Shapiro）也認為史普林格相當適合加入現在正要起步的藍鳥，「他豐富的經驗將會提升我們球員水準，他到過我們球員沒能達到的層級，也知道該如何適應那樣的高張力。」

(中時 )