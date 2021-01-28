統一發票中獎得來不易，不過一名男子收到中獎通知後卻開心不起來，原來是他平常都習慣把中獎發票拿給媽媽幫他兌換，不過這次因為消費明細太尷尬，讓他相當為難到底該不該換。

原PO在社群網站《Dcard》發文寫道「X！我發票都拿給我媽換錢，這個中獎了，我該換還是不換？」從他貼出的發票可見，他中了六獎200元，不過因為中獎明細上寫著「驗孕棒」，因此讓他十分難為情，不知該如何跟媽媽解釋。

網友PO出他的消費明細，中獎商品為驗孕棒。(圖/截自Dcard)

照片曝光後，讓一堆人笑翻，網友紛紛回應「說撿到的」、「我覺得會ㄅㄧㄚˋ康」、「不會自己換嗎」、「所以女友也中獎了嗎」、「領到的錢給你女友壓壓驚吧」、「真的會笑死，哈哈」、「好險是200塊不是200萬」；還有眼尖網友發現，原PO在12/17買了驗驗孕棒後，12/20就買保險套了，笑稱「看來是有怕到」。

對於原PO的困擾，不少好心網友解釋，如果不是傳統的舊式發票，現在感熱紙的電子發票並不會標註你買了什麼，只要把背面個人資料填好，帶身分證去超商兌換就好，就算是媽媽拿去換，也根本不會知道你買什麼。還有網友建議用財政部的App一鍵兌獎，六獎可以直接匯錢到你的戶頭。

狂洗1元發票！ 網友買4600個塑膠袋 中30張

(中時新聞網)