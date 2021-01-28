宮廷劇潮流經典作《後宮甄嬛傳》，不但讓飾演女主角「甄嬛」的大陸女星孫儷在圈內地位一飛衝天，登上演藝生涯頂峰，也捧紅一票小主們，「華妃」蔣欣就是一例，她就因著這部戲，從默默無聞到廣為人知，但其實，最終卡司的底定，可謂因緣際會天注定的結果，原本華妃並非由蔣欣飾演，而是由女星萬美熙(原名萬美汐)飾演，但她卻因為懶惰，而錯失走紅的機會。

《後宮甄嬛傳》創造出許多讓人印象深刻的角色，其中「華妃」可說是劇中的個性鮮明的大反派，手段兇殘讓人嘆為觀止，雖說形象並非正義正向，但仍是捧紅了飾演者蔣欣，而這角色原本應是女星萬美熙來演，她本人也透露，以自己過去演出的表現與經歷，跟華妃要求的設定非常相符，但等到她願意到劇組試鏡時，只剩下欣貴人和富察貴人這兩角色還沒訂下，她無奈演了欣貴人，沒想到這角色卻只是個陪襯邊角。

萬美熙受訪時就透露，沒能得到華妃，得怪她自己，她透露跟《甄嬛》劇組的製片人私下很熟，其實老早就拿到了劇本，也認為對方很熟悉自己，因此覺得靠私人關係應該就能演出「華妃」，不需要去試戲，沒想到就這樣跟要角擦身而過，而她透露其實後來已經為富察貴人試完裝，但就因為她懶得試戲，所以最終導演鄭曉龍是就著她的外型，給她安排了欣貴人這角色。

事實上萬美熙的隨性與直腸子，在圈內很有名，她的好友「齊妃」張雅萌在節目中爆料，說某次劇組休息放飯，「某小主」邀萬美熙來坐著一塊吃，但萬美熙當時可能心情不好或恍神，沒有回應，對方就又喊了幾回，萬美熙竟當場暴怒：「妳怎麼那麼煩啊？我就是不想跟妳一起坐，一個勁的叫我，妳就別叫我了行嗎！」，足見她私下也是相當直率火爆的性格。

(中時新聞網)