美國聯準會（Fed）會議結論經濟擔憂加大，國際美元續走揚，台股再度下殺，外資也大幅賣超並匯出，新台幣28日實質匯價由升轉貶，盤中27元價位站不穩，大多位在28元之下，尾盤央行進場調節後，終場收在28.422元兌1美元，貶值4.2分，台北外匯經紀公司成交量12.08億美元。

外匯交易員指出，Fed會議結論對疫情趨嚴峻，經濟復甦的擔憂未除，聯邦資金利率趨近於零及購債進程，恐怕還要再延續一段期間，美股應聲重挫，領跌全球股市，台股才剛休息一天又再次下殺，大跌285點，外資加大賣超金額達325億元，並且匯出資金，新台幣應聲走弱，盤中最高價雖來到27.99元，但多數時間都是28元價位，主要是出口商農曆年封關前拋匯需求進場提供支撐。

外匯交易員認為，近期國際美元本就趨於反轉走揚，加上Fed會議釋出偏負面訊息後，外資趁農曆年長假前，順勢先行落袋為安，畢竟台股已大漲一波，加上國內感染的疫情發展難料，靜待不確定性明朗後再做打算，預料農曆年封關前，新台短線應是偏弱格局居多。

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