全球智慧未來教室與遠距教學解決方案大廠圓展科技（3669）28日宣布推出新一代平板與筆記型電腦充電櫃AVer X16，專為空間有限的中小型教室設計，由於該機體可堆疊、壁掛及加裝腳輪，具有彈性化的存放空間與高效同步充電技術，可以為數位化教學與行動學習提供最佳解決方案。

在數位化的浪潮下，科技融入教學勢不可擋，相準此商機，圓展未來教室解決方案針對行動學習提供完整解決方案與全新體驗，新推出新一代平板與筆記型電腦充電櫃AVer X16。

圓展指出，X16能滿足不同教學環境，老師可自由選擇平放、堆疊或壁掛擺放，若有設備輪替需求，也可隨時組裝把手與腳輪，將X16秒變充電車，得同時充電與存放高達16台平板、筆記型電腦和Chromebook，搭配獨家專利的可調式隔板與電源線夾，方便老師依照各品牌行動載具的尺寸調整間距，不僅創造彈性且靈活的使用空間，更有效的管理所有的載具。

圓展指出，X16配有雙散熱風扇與全機身散熱孔，能快速排出熱空氣，釋放充電時產生的熱能，避免機身內部過熱，確保使用安全性。此外，X16也搭載了高效同步充電技術，充電時可精確分配電流，縮短所有行動載具充飽電所需的時間；一旦充飽電會自動切斷電流，保護電池續航力。另機櫃頂部則採用獨立可拆卸式頂蓋，方便電源線與供應器整齊收納。

(工商 )