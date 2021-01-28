受外圍股市集體下挫影響，A股三大股指28日開低走低。截至收盤，上證指數報3,505.18點，下跌1.91％；深證成指報14,913.21點，下跌3.25％，失守15,000點大關；創業板指報3,161.86點，下跌3.63％。兩市合計成交人民幣（下同）9,156億元，北向資金淨流出64.05億元，創近三個月最大單日淨賣出額。

大盤上，網路遊戲類股逆勢走強。主要是大陸國家新聞出版署官網28日公布，2021年首批遊戲版號已經下發，共有84款大陸國產遊戲獲批。其中，42款為休閒益智類遊戲，42款為行動手遊。

另外，航運、電子製造等相關類股則跌幅較重。

新浪財經報導，對於當前市場走勢，財信證券指出，在新資金入場不足情況下，高價股出現資金獲利了結，並進入低估值的銀行、公用事業、交通運輸、傳媒等類股。鑒於近期市場情緒波動增加、市場缺乏明確主線，短期操作更宜以穩健為主。

(工商 )