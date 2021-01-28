年節將至，在大家歡慶新年、與親友團聚之時，波麗士大人仍堅守崗位，365天服務不打烊！台中市警察局第二分局永興派出所志工分隊長林碧玉，為體恤員警辛勞，日前與志工們準備拿手的「手路菜」慰勞員警，預告春節期間服務不打烊，溫暖執勤員警的胃。

分隊長林碧玉表示，因應即將到的重要節日安全維護工作，永興派出所每位員警皆卯足全力積極準備，有感於警察工作全年無休十分辛勞，因此特別與多位志工親手準備佳肴，就是希望能讓員警感受到「回家」的感覺，以慰勞員警一整年的辛勞。

永興派出所長蕭登元表示，因應疫情日漸嚴峻，當天餐會改採小而溫馨的模式舉辦，讓同仁在勤務繁忙之餘，能吃上熱騰騰的飯菜，溫暖員警的心，也藉此機會再次感謝志工團隊，是警察同仁最堅實的後盾。

台中市警察局第二分局長蔡元戎指出，今年加強重要節日安全維護工作的3大主軸為：「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」，期程自110年02月03日至02月17日。年節期間，警方將加強各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所之安全維護，落實交通疏導，確保重要節日安全維護工作能圓滿成功，讓北區民眾平安、快樂、過好年！

(中時 )