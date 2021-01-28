桃園1位媽媽27日帶2位女兒回到苗栗婆家，因孩子感冒前往公館鄉的診所看診，不料櫃台看到資料來自桃園八德區，立刻退還健保卡，並請她帶孩子到大醫院看診，她只好眼眶含淚離開，並將過程PO上臉書社團抱怨公社，引發網友熱議。

PO文的媽媽表示，因為小女兒被大女兒傳染感冒，在公館看診填完初診資料交給櫃台後，馬上把健保卡退還，資料也全用立可白塗掉，櫃檯還說「你們從桃園八德來的，我們沒辦法看」、「你們疫區很嚴重，麻煩去大醫院看」。

她無奈指出，想說診所也有考量便帶著孩子離開，但當下覺得十分難過沮喪，回到車上還有偷哭一下，「不是所有桃園八德都是有病毒的人」。

她指出，因為孩子只有輕微症狀，也不敢到大醫院更多病菌的地方，有想說去別的診所看診，但又怕被拒絕會更加難過，只好考慮回桃園再看醫生。

苗栗縣政府衛生局表示，苗栗縣醫療院所不會拒絕民眾就醫，依照中央疫情指揮中心就醫相關指引辦理，針對這次事件已著手調查。

(中時 )